La serie 'Mad Men' tendrá al menos dos temporadas más

La laureada serie de televisión 'Mad Men' se prolongará al menos dos temporadas más, en función del acuerdo alcanzado por la cadena AMC, el estudio Lionsgate y el creador de la historia, Matthew Weiner, informó 'The Hollywood Reporter'.



Desde su estreno en 2007, 'Mad Men' fue nombrado mejor drama de la televisión de EEUU de forma consecutiva en los premios Emmy en 2008, 2009 y 2010, pero las diferencias entre Weiner, AMC y Lionsgate habían puesto recientemente en cuestión la continuidad de la serie.



Las negociaciones sobre el futuro de la serie se estaban prolongando más de la cuenta y AMC ya había anunciado esta semana que el programa no regresaría a su parrilla en EEUU con la quinta temporada hasta al menos marzo de 2012. El acuerdo al que llegaron ayer las partes confirmó el retorno de 'Mad Men' para la primavera del año próximo y también renovó el compromiso de Weiner para producir la serie por una sexta temporada, con opción a una séptima.



El canal de cable AMC paga 3 millones de dólares por episodio del culebrón de ejecutivos del marketing en EEUU en los años 50 y 60, un serial que contribuyó a dar popularidad a la cadena aunque no tanto ingresos. 'Mad Men' obtuvo una media de 2 millones de dólares en publicidad por capítulo en 2009, una cifra que fue inferior a lo que recaudó en 2008 y 2007.



Según se filtró a los medios de comunicación, la cadena y el estudio intentaban recortar el tiempo de emisión de cada capítulo 2 minutos, de 47 a 45, algo que han conseguido salvo para el primero y el último episodio de cada temporada, e incrementar la presencia de publicidad.