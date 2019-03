'Bones' se despide con un final feliz

'Bones' ha finalizado esta semana resolviendo el misterioso caso 477, desveló el sexo del bebé que espera Angela y rindió un particular homenaje a los Sweets. 'Bones' confirmó que el villano que los protagonistas buscaban era Mark Kovac, quien acabó muriendo.

Booth y Brennan la pareja protagonista de la serie (interpretados por David Boreanz y Emily Deschanel), terminaron juntos para siempre sin que ninguno de los dos sufriera un trágico final. La antropóloga se recupera ante un Booth completamente enamorado.

Final de 'Bones' | FOX

En una sesión de preguntas recogida por la TV Line, el showrunner de la serie, Michael Peterson, ha explicado que Emily Deschanel y David Boreanz improvisaron en el capítulo final: "Una de las cosas que ha hecho que la serie funcione tan bien es tener siempre un diálogo entre Booth y Brennan al final de algo. Algunas veces están guionizadas, y otras veces son improvisaciones de David Boreanz y Emily Deschanel", explicó Peterson.

Sobre la pregunta de un posible regreso, los productores de la serie de Fox no han confirmado nada, lo único que ha dicho Peterson es que "no me sentaré en una reunión sin el compromiso de los dos protagonistas".

Los protagonistas de 'Bones' se han querido despedir de sus fans a través de sus redes sociales de esta serie que tanto les ha marcado.

Thanks to our beloved Boneheads for inviting us into your homes & hearts for 11yrs!! It's been an honor and BEYOND!!❤️ #BonesFinale — Tamara Taylor (@TamaraTaylor) 29 de marzo de 2017