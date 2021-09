Sarah Paulson sobre su futuro tras 'American Horror Story: Double Feature': "Esta es mi última temporada"

'American Horror Story: Double Feature' es la temporada 10 de la saga de terror creada por Ryan Murphy y se estrenaba hace unas semanas. Como es habitual, el director suele contar con muchos de los mismos actores para las distintas entregas. Entre ellos destaca Sarah Paulson quien se ha convertido en una de sus musas.

Sarah Paulson no solo ha aparecido en todas las temporadas de 'AHS' salvo en la 9, 'American Horror Story: 1984'. Además, fue la gran protagonista de 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story', que le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama' y también la veremos en 'Impeachment: American Crime Story'.

Pero, ahora, en una reciente entrevista en el programa de Andy Cohen, 'Watch What Happens Live', ha asegurado que no sabe cuál será su futuro de la mano de Ryan Murphy: "No lo sé. Es la primera vez en unos tres años que no lo sé", afirma.

"Creo que esta es mi última temporada de [American] Horror Story, probablemente. Quiero decir, no lo sé. Cada vez que [Murphy] viene a mí con un personaje de whack-a-doodle, tiendo a ser como, '¡Sí, hagámoslo!' No lo sé, esta es la primera vez. Así que ya veremos", dice sobre su participación en la saga donde en esta última entrega encarna a Tuberculosis Karen una mujer sin hogar.

En el pasado Paulson ya confesó que hubo un momento en el que necesitó parar con respecto a su participación en 'AHS' pero no lo hizo. Fue tras la temporada 6 'Roanoke'.

"Me sentí tan decepcionada por toda la experiencia porque sentí que había entrado en un nuevo lugar dentro de mí en términos de lo que creía posible, en términos de lo que podría estar dispuesta a ver si puedo hacer", dijo a 'People'. "Me sentí realmente atrapada por mi responsabilidad y mi obligación contractual de hacer American Horror Story . Por mucho que sea mi hogar y lo haya amado siempre, fue la primera vez que sentí que desearía haber ido a Ryan y decirle: 'Por favor, déjame sentarme, déjame salir'".

