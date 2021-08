'American Horror Story: Double Feature': Así será la lucha entre vampiros y alienígenas en la temporada 10

Una temporada en dos partes

La décima temporada de American Horror Story se llama 'Double Feature' (doble función) porque efectivamente se divide en dos entregas. La primera, llamada 'Red Tide' (marea roja) tiene que ver con el mar y la trama de los vampiros, e iría de los episodios 1 al 6. La temporada se estrenó en EEUU a doble episodio (y seguirá a episodio semanal), así que poco sabemos de la segunda entrega, aunque al final del episodio 2 hay un avance apoteósico de lo que nos espera. La segunda entrega, llamada 'Death Valley' (El valle de la muerte) tiene que ver con la arena y la trama de los alienígenas, y abarcaría la última parte, de los episodios 7 al 10.

Su creador, Ryan Murphy, lanzó en redes sociales una suerte de encuesta en la que preguntaba a los fans de la antología de terror qué tipo de temática preferían y entre las opciones que dio (aliens, horror navideño, sirenas, la plaga, Bloody Mary, Piggy Man…) acabó eligiendo la de los extraterrestres, un universo que ya había explorado antes, en la segunda temporada ('Asylum'), cuando el personaje de Evan Peters –encerrado en el psiquiátrico Briarcliff Manor en Massachusetts– era abducido por seres de otros mundos que nunca, eso sí, llegamos a ver materializados. Los chupasangres sí que protagonizaron una entrega entera, la quinta ('Hotel') con una Lady Gaga cual vampiresa desatada al frente del hotel Cortez en Los Ángeles. Ahora ambos, vampiros y alienígenas, se verán enfrentados de manera sangrienta en esta nueva temporada de la que solo se han visto los dos primeros episodios.

La extraña comunidad de Cabo Cod

Como en otras tantas historias (veáse 'El resplandor', de Stephen King), la temporada arranca con una familia mudándose a un pueblo donde parece que nunca pasa nada. Harry Gardner (Finn Wittrock) es un guionista de televisión en busca de inspiración que llega a Cabo Cod con su mujer embarazada (Lily Rabe), una ex profesora que ahora trabaja de decoradora de interiores, y su pequeña (y precoz) hija (Ryan Kiera Armstrong), una violinista en ciernes. Ver a la actriz embarazada recuerda a la primera temporada de la antología ('Murder House'). La familia cambia Nueva York por Provincetown, una pequeña localidad en la costa de Massachusetts, a una casita que, según la niña, parece encantada. Lo cierto es que el enigma no se haya dentro de la vivienda sino fuera pues aunque en apariencia sea una localidad tranquila, lo cierto es que algunos de sus habitantes parecen sacados de películas como 'Solo los amantes sobreviven', de Jim Jarmusch, o la icónica ochentera 'Jóvenes ocultos'. O lo que es lo mismo, vampiros modernos.

Luego hay extraños seres pálidos y calvos, que parecen Nosferatus surgidos de 'El misterio de Salem's Lot' (también de Stephen King), con largos gabanes con hombreras, que atacan a los lugareños a plena luz del día. No a todos, que hay un truco para pasar desapercibido. Y este es uno de los enigmas que el espectador tendrá que resolver. Qué son estos seres, cómo y por qué conviven con los humanos, qué pasa realmente en la fría Cabo Cod. Un misterio de muchos otros, pues Harry descubrirá una forma sobrenatural de atraer a la musa, gracias a una enigmática droga inteligente muy al estilo de la que toma Bradley Cooper en la película 'Sin límites' y que le hace aumentar su capacidad cerebral. ¿De qué está compuesta la pastilla, qué superpoderes otorga, qué lado oscuro oculta?

Regresan Sarah Paulson y Evan Peters

Después de aparecer en todas las temporadas anteriores, excepto en la novena ('1984') –ambientada en un campamento de verano con un serial killer suelto–, dos de los actores que siempre han formado parte de la familia AHS regresan, además, también como productores. Evan Peters (muy a tope con el éxito de 'Mare of Easttown') es Austin Sommers, un escritor famoso y ganador de varios premios, amante de los cócteles y de los pijamas de marca, que conoce el secreto para ser más prolífico ante la máquina de escribir. El actor solo aparece en la primera parte, y curiosamente su personaje en ‘Asylum’ se casaba con el de Britne Oldford en Massachusetts –donde se ambienta la temporada– en los años 60. Que ambas temporadas estén relacionadas habrá que verlo.

'American Horror Story: Double Feature' | FX

En cambio Sarah Paulson regresa por partida doble. Poco se sabe de Mamie Eisenhower, su personaje en la segunda tanda de episodios. A tenor de los nombres, todos son personajes reales. La Paulson sería la mujer del presidente de EE UU (interpretado por Neal McDonough) y se relacionará con el presidente Richard Nixon (Craig Sheffer), la aviadora Amelia Earhart (Lily Rabe) o la actriz Marilyn Monroe (Alisha Soper). Así que se presupone un salto temporal a los años 50-60 cuando la serie entre de lleno en el tema alienígena. Pero antes, en la primera tanda de episodios relacionados con los vampiros, la actriz es Karen, apodada "la tuberculosa", una vagabunda que tose a la par que habla y suele aconsejar a los forasteros que se vayan del pueblo. Ella, que hace años que no se lava los dientes y se hace la línea de la ceja regular, sabe mucho más de lo que aparenta, pero casi nadie le hace caso…

Más caras conocidas y nuevos fichajes

Como en el resto de entregas, la troupe de actores de la antología no se quería perder esta décima temporada (recordemos que Ryan Murphy ha firmado por otras tres más). A Evan Peters le acompaña en la primera parte Frances Conroy, una escritora superventas apodada Belle Noir. Ambos lo mismo se marcan un karaoke en el piano bar del pueblo (llamado apropiadamente The Muse, la musa), muy al estilo 'Twin Peaks', como se alían para engatusar al escritor. Se les une en sus aventuras sangrientas Mickey, interpretado por un resucitado Macaulay Culkin –con el pelo rapado y un look a lo 'El club de la lucha'–, que ya sabemos lo que le gusta a Ryan Murphy rescatar a ídolos pop. Además, Billie Lourd es una tatuadora médico algo siniestra; Adina Porter, la policía que cree que no pasa nada; y Leslie Grossman, la ambiciosa agente del escritor (la actriz también participa en la segunda entrega). Hay un guiño magnífico a Jessica Lange, otra habitual de Murphy en esta antología, 'Feud' y 'The Politician', al llamar al primer episodio 'Cape Fear' como la película 'El cabo del miedo' que protagonizó la actriz en 1991.

Macaulay Culkin en su regreso a la TV | FX

En la segunda parte, además de los ya mencionados Sarah Paulson, Lily Rabe, Neal McDonough y Leslie Grossman, Ryan Murphy ha contado con algunos de los actores que han participado en el spin-off de la antología, 'American Horror Stories', como Kaia Gerber –la modelo e hija de Cindy Crawford– y Nico Greetham, visto en 'The Prom'. Junto a ellos repiten dos actores de la antología: Angelica Ross (‘Pose’) y Cody Fern (un habitual de 'AHS', además de 'American Crime Story' y 'American Horror Stories'), y son nuevos fichajes Rebecca Dayan ('Halston' que, ojo, aparecía en la película 'Sin límites') y Rachel Wilson ('En la hierba alta', la adaptación de un texto de Joe Hill, en efecto, hijo de Stephen King).