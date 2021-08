"Lamento no haberlo pensado más": Sarah Paulson se arrepiente de su transformación para 'Impeachment'

La nueva temporada de la famosa serie de Ryan Murphy, 'American Crime Story: Impeachment' ya ha generado debate antes de empezar. En esta ocasión, la historia se centra en el escándalo del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky, la becaria de la Casa Blanca.

La trama sexual fue destapada por Linda Tripp, quien grabó unas conversaciones telefónicas de Monica Lewinsky donde la joven hablaba de su relación con el que fue presidente. El personaje de Linda Tripp será uno de los protagonistas de la nueva temporada y estará interpretado por Sarah Paulson y en torno a quien gira la polémica.

Sarah Paulson, para imitar el aspecto de Tripp en los años 90, ha utilizado diferentes tipos de prótesis y maquillaje para engordar de forma artificial. Y esto ha hecho que la audiencia se pregunte por qué no se ha seleccionado a una actriz con un físico más parecido al de Linda Tripp en lugar de recurrir a estos medios para adecuar a Paulson al papel.

"Hay mucha polémica en torno a los actores y trajes de persona gorda y creo que es una polémica legítima. Creo que la 'gordofobia' es real. Creo que fingir lo contrario causa más daño", ha reconocido la propia Paulson en una entrevista para 'Los Angeles Times'.

"Creo que lo que más pienso es que lamento no haberlo pensado más plenamente", reconoce ahora la actriz, aunque en un principio no se mostrase tan tajante con el tema. "Y eso es algo importante para mí en lo que pensar y reflexionar", añade, asegurando que el tema le ha llegado.

"También sé que es un lugar privilegiado para estar sentado y pensar en ello y reflexionar sobre ello, ya haber llegado a hacerlo y haber tenido una oportunidad que alguien más no tuvo. Solo puedes aprender lo que aprendes cuando lo aprendes. ¿Debería haberlo sabido? J***damente sí. Pero lo hago ahora. Y no tomaría la misma decisión en el futuro", admite Paulson.

"Pero toda esa responsabilidad no creo que deba recaer en el actor por elegir hacer algo que podría decirse que es, y estoy hablando de adentro hacia afuera, el desafío de su vida", opina la actriz. "Creo que imaginar que lo único que cualquier actor llamado a interpretar este papel tendría que ofrecer es su yo físico es una reducción real de la oferta que el actor tiene que hacer. Me gustaría creer que hay algo en mi ser que me hace correcto para desempeñar este papel. Y que la magia de los departamentos de peluquería y maquillaje y de los clientes y directores de fotografía que ha sido parte del cine, y la suspensión de la creencia, desde la invención del cine. ¿Se suponía que debía decir que no? Esta es la pregunta", plantea.

