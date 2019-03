Sarah Hyland de 'Modern Family' cuenta cómo le hizo "bullying" a su novio para que estuviera con ella

La décima temporada de 'Modern Family', que aún no sabemos si será la última, ya ha arrancado en Estados Unidos y en Neox puedes disfrutar de ella sin esperas, y una de sus protagonistas, Sarah Hyland, ha compartido una curiosa historia con sus fans.

La actriz, que interpreta a Haley Dunphy en la comedia, ha revelado que cumple un año con su novio, Wells Adams, después de lanzarse ella misma a la piscina.

"Hace un año le pregunté impaciente a Wells Adams '¿cuándo me piensas pedir que sea tu novia?!' y todavía no estoy segura de si te hice bullying para estar conmigo y te da miedo huir? Pero por favor no lo hagas. Gracias por ser el Steve Howey de mi Kate Hudson en 'Guerra de novias'...".

El aniversario de Sarah Hyland | Instagram @sarahhyland

Parece que el bullying no fue para tanto, pues el propio Adams también ha contado la historia en sus redes y además ha respondido a Hyland a la comparación con la película para pasarse a una mítica pareja: Mónica y Chandler de 'Friends'.

"Siempre he pensado es más bien una situación tipo Chandler / Monica, donde nadie sabe exactamente qué hago yo y tu eres sumamente competitiva en todo, pero somos cuquis, así que todo el mundo nos anima. Te quiero bebé".

La actriz tampoco se cortó en seguir la analogía seriéfila y le responde diciendo que espera que Richard (el amor del pasado de Monica) no aparezca.