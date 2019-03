Sangre, música, romance y 'nerds': las series que regresan en septiembre

Se nota que la nueva temporada televisiva ha comenzado porque las cadenas empiezan a lanzar las promos, tráilers y fotografías definitivas tanto de series que se van a estrenar como de las que regresan. Repasamos con los carteles de las series más esperadas las novedades televisivas.



Rugen los motores de 'Sons of Anarchy'

FX arranca motores y estrena esta noche la quinta temporada de 'Sons of Anarchy', producida por Kurt Sutter. La nueva entrega de la serie contará con la incorporación de personajes nuevos como una prostituta de lujo (Ashley Tisdale), un gángster latino (Jimmy Smits) y un peligroso mafioso interpretado por Harold Perrineau.



'Glee' calienta motores para su estreno

La serie musical de FOX volverá el próximo 13 de septiembre a la televisión estadounidense y contará con la presencia de actrices tan conocidas como Sarah Jessica Parker ('Sexo en Nueva York') o Kate Hudson ('Cómo perder a un chico en 10 días').



'The Office' echa el cierre

Por otro lado, la comedia de la NBC, 'The Office', abrirá sus puertas por última vez con su novena temporada el próximo 20 de septiembre. La serie ambientada en una empresa de Scranton (Pensilvania), cerrará el negocio en la próxima temporada.



'New Girl' y 'Modern Family'

La FOX y la ABC apuestan fuerte por la comedia. La cadena del pavo real estrenará el próximo 25 de septiembre, con un capítulo doble, la comedia 'New Girl' protagonizada por Zooey Deschanel. Al día siguiente, en la cadena ABC arrancará la cuarta temporada de 'Modern Family' donde la familia Pritchett volverá a hacer de las suyas.

Vuelven las veteranas: 'Anatomía de Grey', 'The Big Bang Theory' y 'Fringe'

Otros de los estrenos fuertes para esta nueva temporada son 'Anatomía de Grey' en la ABC y 'The Big Bang Theory' en CBS. Ambas series llegan a la pequeña pantalla el próximo 27 de septiembre. Al día siguiente, FOX vuelve a la carga con la serie de JJ Abrams (creador de 'Perdidos'), 'Fringe', que estrena su quinta y última temporada.

30 de septiembre, el gran día

El 30 de septiembre está destinado a ser un gran día para las series. Vuelve 'Dexter' y 'Homeland' (ambas de Showtime), 'Once upon a time' y 'Revenge', las dos últimas pertenecientes a la cadena ABC y que estrenarán su segunda temporada.



Tras terminar con una primera temporada que dejó abiertos muchos interrogantes, 'Once Upon a Time' y 'Revenge' vuelven a la carga con su segunda temporada. 'Dexter' y 'Homeland' también harán lo propio ese mismo día en la cadena Showtime con su séptima y segunda temporada, respectivamente.



Dos de los pesos pesados de CBS también eligen este domingo para volver: 'The Good Wife' con su cuarta temporada y 'The Mentalist' con la quinta. Y hay varios estrenos, como el de '666 Park Avenue' (ABC), la serie que supone el regreso a televisión de Terry O'Quinn (Locke en 'Perdidos').