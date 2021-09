Sam Heughan enloquece a sus fans tras este anuncio sobre 'Outlander': "No puedo esperar"

El estallido de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 provocó que la vida se paralizará de la noche a la mañana por lo que todos los eventos planeados se tuvieron que cancelar.

Así, durante todos estos meses la mayoría de convenciones o reuniones se han organizado de forma telemática o directamente no se han realizado. Pero, poco a poco la vida va volviendo a la normalidad que entendíamos antes del Covid-19.

De esta forma, el próximo 7 de octubre tendrá lugar la Comic-Con 20021 de Nueva York que donde se presentarán muchas de las series del momento hasta el 10 de octubre en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits.

De entre los convocados no podía faltar una de las series más esperadas de 2022, 'Outlander', quien estrenará su temporada 6 en el primer tercio del año que viene.

Ha sido Sam Heughan el encargado de dar esta maravillosa noticia que ha enloquecido a los fans de 'Outlander' ya que él estará de forma presencial junto a Diana Gabaldon, la escritora de la novelas, y Maril Davis, la productora ejecutiva.

"¡¡¡NUEVA YORK!!! ¡Cuánto os he extrañado a todos vosotros y a esa gran ciudad! ¡No puedo esperar a veros allí!", dice entusiasmado el actor que interpreta a Jamie Fraser junto al cartel del evento en Instagram.

Además, Sam revela que los actores Caitriona Balfe, Lauren Lyle, Sophie Skelton y Cesar Domby estarán de forma virtual. POara terminar informando sobre la compra de las entradas: "La inscripción para la firma se abre el 29 de septiembre a las 8 a. M. PT / 11 a.M. Hora del este, de forma limitada, por orden de llegada, así que configure sus relojes y marque NYCC21.com/Reservations".

Como era de esperar lo mensajes de los fans no se han hecho esperar y el post de Sam Heughan en Instagram se ha llenado de comentario donde muestran su entusiasmo como este que dice: "No puedo esperar a verte. ¡Realmente me ha alegrado el día saber que estarás allí!".

Seguro que te interesa:

"Es abrumador": Sam Heughan compara la presión de ser Jamie en 'Outlander' con lo que sufrió Robert Pattinson en 'Crepúsculo'