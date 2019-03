Sale a la luz la carta de despedida de Carl en 'The Walking Dead'

Como hay que recordar, en el noveno episodio de 'The Walking Dead' (titulado "Honor") los fans se han despedido de un personaje muy querido, Carl. En los últimos capítulos antes del parón del pasado mes de diciembre, el joven era mordido por un caminante en el costado y todo apuntaba a que veríamos su muerte.

Ahora, ha salido a la luz la carta que Carl escribió a Rick antes de morir. En el último episodio emitido, se puede ver a Rick, personaje interpretado por Andrew Lincoln, leyendo el mensaje y aunque no quería, Michonne le anima a hacerlo: "Carl la escribió porque quería que la leyeras. Es una de las últimas cosas que hizo".

De este modo, entre lágrimas, Rick lee las palabras que le dedica su hijo fallecido. Tras recordar a su madre, Lori, el colegio e ir a ver películas, la carta continúa así, según recoge el portal ComicBook:

"Y las noches de viernes de pizza. Y la abuela, el abuelo y la iglesia, esos veranos con barbacoas y la piscina de niños que me compraste. Podría haberla usado en la prisión. Me hablaste de los paseos que dábamos cuando tenía 3 años. Me dabas la mano e íbamos por el vecindario, hasta la granja de Ross. No sabía que lo recordaba, pero lo hago porque veo el sol, el maíz y esa vaca que fue a la verja y me miró a los ojos. Me has contado todas esas cosas, pero no es solo eso. Es cómo me sentía. Dándote la mano, me sentía feliz y especial. Me sentía a salvo.

Pensé que crecer era conseguir un trabajo y quizás una familia, ser adulto. Pero crecer es hacer que tú y la gente a la que amas esté segura. Tan segura como puedas, porque ocurren cosas. Han pasado antes. Te dispararon antes de que las cosas empezaran a ir mal. Parece que las cosas empezaron a ir mal porque te dispararon. Quiero hacerte sentir a salvo, papá. Quiero hacerte sentir justo como yo me sentía cogiéndote la mano. Hacerte sentir eso por cinco minutos. Daría cualquier cosa por hacerte sentir así ahora mismo.

Quería matar a Negan. Ojalá lo hubiese hecho, así ya estaría. No creo que lo hayan hecho. Fuiste ahí otra vez, pero no creo que se hayan rendido. No creo que se rindan. Son trabajadores, papá. Es gente normal. Gente mayor, joven, familias. Ellos no quieren morir, papá.

Estamos tan cerca de empezarlo todo de nuevo y ahora tenemos amigos. Es ese mundo más grande del que hablaba Jesus. El Reino, Hilltop... Habrá más lugares. Más gente ahí. Una oportunidad de que todo cambie y siga así. Unos dando a otros la oportunidad de tener una vida. Una verdadera vida. Si ellos no lo terminan, tienes que hacerlo tú. Tienes que darles una salida. Tienes que encontrar la paz con Negan. Encontrar una salida de alguna manera.

No tenemos que olvidar lo que pasó, pero puedes hacer que no vuelva a ocurrir. Que nadie tenga que vivir así. Toda vida vale algo. Empezar todo de nuevo. Mostrar a todos que pueden estar a salvo otra vez sin matar. Pueden sentirse seguros otra vez. Podemos volver a tener cumpleaños, colegios, trabajos e, incluso, noches de viernes de pizza. Paseos de un padre y su hijo de 3 años cogidos de la mano. Haz que vuelva, papá. Pasea así con Judith. Los recordará. Te quiero, Carl".