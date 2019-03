Chandler Riggs se despide de Carl Grimes en 'The Walking Dead' con este emotivo mensaje

¡CUIDADO! Esta noticia tiene spoilers del regreso de 'The Walking Dead'

En el noveno episodio de 'The Walking Dead', titulado "Honor", los fans se han despedido de un personaje muy querido, Carl. En los últimos capítulos antes del parón del pasado mes de diciembre, el joven era mordido por un caminante en el costado y todo apuntaba a que veríamos su muerte.

Pero esta teoría no solo se ha confirmado, si no que ha sido el propio Carl Grimes quién ha puesto fin a su vida para evitarse a sí mismo y a los suyos más sufrimiento.

Chandler Riggs ha reconocido que él no tuvo nada que ver con la decisión de poner fin a la vida de su personaje, es más reconoce que en las primeras conversaciones sobre la octava temporada no le dijeron nada sobre eso porque aún no estaba decidido pero sí sobre la mesa. Pese a esto, el actor ha decidido usar su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todos los fans y despedirse de ellos:

"Esto es de mayo de 2010, cuando asumí por primera vez el papel de Carl; también fue la primera imagen publicada que me anunciaba como parte del elenco. Desde entonces, me habéis dado la oportunidad de ayudar a contar una historia que impacta a las personas de muchas maneras. Me disteis la oportunidad de hacer lo que amo hacer. Gracias por dejarme perseguir mi sueño y continuar haciendo que os sintáis enfadados, tristes, felices y todo lo que hay entre medias. No os decepcionaré".

Este mensaje se suma al de Andrew Lincoln, que ha tenido detalle de versionar el famoso tema 'Havana' de Camila Cabello como dedicatoria para su hijo en la ficción. Pero el actor que interpreta a Rick Grimes no ha sido el único en despedirse, Jeffrey Dean Morgan (Negan) también.