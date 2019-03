Ryan Reynolds "haría lo que fuera" por un papel en 'Juego de Tronos'

"No es ningún secreto, soy un gran fan de 'Juego de Tronos'". El actor Ryan Reynolds, que ha dado vida al superhéroe de Marvel Deadpool en la gran pantalla, daría lo que fuera por tener un papel en la serie de HBO.

En una entrevista a The Irish Sun, el actor ha declarado que "haría lo que fuera. ¿Que si quiero un papel? Por un lado, como seguidor de la serie me gusta tener una perspectiva externa a todo ese mundo, pero por el otro, ¡j*der, claro que me volvería loco!".

Ryan Reynolds no tiene muy claro qué papel interpretaría. De hecho, estaría dispuesto a "matar" a los actores Liam Cunningham o Aidan Gillen (que interpretan a Ser Davos y Meñique) para poder sustituirlos en la serie. "Hay algunos actores irlandeses increíbles, como Cunningham o Gillen. Podría sustituirlos. O tal vez podría ser un Lannister que estaba ¿perdido desde hace mucho tiempo?", imagina Reynolds.

De momento, lo que es seguro es que en la séptima temporada no le veremos. Ya sólo queda un mes para el estreno de la nueva entrega de 'Juego de Tronos', el próximo 16 de julio.