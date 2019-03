Rumanía cantará en español

Cuando la mayoría de los países que participan en Eurovisión intentan hacerlo cantando en inglés para seducir a un público más amplio, Rumanía concursará este año con una canción en español. A Pastora Soler le ha salido un duro competidor, el grupo Mandinga (Rumanía) y su tema 'Zaleilah', que cuenta con la mayor parte de su letra en español.



Aunque castellano e inglés comparten protagonismo en el tema eurovisivo de Rumanía, no es la primera vez que un país europeo apuesta por el español para competir en el festival de la canción ya que en 2007, Noruega y su 'Ven a bailar conmigo', hicieron sonar el castellano sobre el escenario.



El grupo Mandinga interpretará el próximo 26 de mayo en Bakú el tema 'Zaleilah', que cantará en español salvo el estribillo, que es en inglés. "Siento el ritmo del cuerpo tocándome, siento el perfume el viento besándome; si me tocas me abrasas", son algunas de las estrofas que oiremos en el Festival de Eurovisión.