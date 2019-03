'30 Rock' recibe a Tom Hanks como estrella invitada

Tener 7 Emmys y 3 Globos de Oro en las estanterías asegura que estrellas del celuloide deseen participar en tu serie y lo publiquen a los cuatro vientos. Es lo que ha ocurrido con Tom Hanks y su cameo en '30 Rock', la comedia de la NBC, según informa 'The Hollywood Reporter'. El actor, ganador de dos Oscar por sus interpretaciones en 'Philadelphia' y 'Forrest Gump', ha publicado un entisiasta mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Estoy en 30 Rock!". No es el primer contacto que tiene con la televisión, ya que es el productor de 'The Pacific', serie que Antena 3 estrena este jueves.



La serie protagonizada por Tina Fey y Alec Baldwin ya ha tenido invitados 'oscarizados', como Whoopi Goldberg o Susan Sarandon. También han participado estrellas del cine como Matt Damon, Julianne Moore o Isabella Rossellini, y de la television, como Oprah Winfrey o Jerry Seinfeld.



Parece que en Hollywood está de moda participar en series de televisión de éxito. De todos es conocido que tras su primer cameo, la actriz Gwyneth Paltrow (también ganadora de un Oscar) deseaba volver a Glee y así ha sido. Lo mismo ocurre con Anne Hathaway y Leona Lewis, porque con Glee no solo los actores quieren 'dar el cante', sino también los cantantes.