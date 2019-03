Amazon vuelve a apostar fuerte por la ficción con la serie escrita y dirigida por David O. Rusell ('El lado bueno de las cosas'). Aún sin título, este proyecto contará con los oscarizados actores Robert de Niro y Julianne Moore.

Según informa The Hollywood Reporter, la serie contará con dos temporadas de 8 capítulos cada una y con un presupuesto de 160 millones de dólares, coproducida por The Weinstein Co.