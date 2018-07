Robert Kirkman habla del regreso de 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' vuelve el 14 de febrero a AMC y la cadena prepara su vuelta con una nueva imagen de la serie. La ficción zombie lanzó una instantánea de los nuevos capítulos donde aparecen unas manos agarrándose y detrás una horda de caminantes.



También ha publicado los nuevos pósters de la temporada en su cuenta de Instagram bajo el lema: "I thought living behind these walls was possible... I was wrong" ("Pensaba que era posible vivir detrás de estos muros... Estaba equivocado").



Robert Kirkman, creador de los cómics y productor de la serie, ha hecho unas declaraciones para Entertainment Weekly en las que asegura que "las cosas se ponen peor" a partir del plan de Rick.



Kirkman también desveló parte del futuro de Alexandria: "Veremos de nuevo esos planes de reconstrucción de Alejandría". También asegura que algo "especial" ocurrirá allí. "Tienen la oportunidad de sobrevivir y crear un lugar seguro. Esta no es la cárcel, es algo diferente. Y a partir de ahí habrá otras cosas que amplían su mundo de nuevas y aterradoras formas", apuntó.