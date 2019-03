Ricky Gervais repite como maestro de ceremonias de los Globos de Oro

Tras la polémica, llegó la calma y una nueva gala. El actor inglés Ricky Gervais volverá a presentar la gala de los premios Globos de Oro este año. Con un "Yes, Rick's back!" la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha confirmado en su web que el cómico repetirá este año como maestro de ceremonias de los Globos de Oro.



Hace no muchos meses a nadie se le pasaría por la cabeza que el creador de 'The Office' volvería a subirse al escenario del Beverly Hilton de Los Ángeles para presentar los Globos de Oro. Ricky Gervais se ganó la antipatía de las estrellas de Hollywood en la gala de 2010 por su polémica conducción de la ceremonia, con bromas pesadas sobre Charlie Sheen, Bruce Willis, Ashton Kutcher o Cher.



Que repita Gervais como presentador de los Globos de Oro no ha sido una decisión fácil de tomar. Según se publica en la web de la asociación, "Mientras que muchos apoyan el regreso de Gervais, no todo el mundo está contento con la decisión porque los ataques del año pasado causaron resentimiento en algunos lugares".