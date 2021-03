La contundente respuesta de Nicola Coughlan ante un comentario donde la llaman "la gorda de 'Los Bridgerton'"

Nicola Coughlan, que se dio a conocer como una de las protagonistas de 'Derry Girls', fue una de las participantes de los Globos de Oro este domingo y su original look fue uno de los más comentados.

La joven hizo un guiño utilizando el color (amarillo) y estilo (corte imperio) de su vestido a la popular serie que la ha consagrado como actriz, 'Los Bridgerton', por la cual está muy agradecida.

Nicola llevaba un impresionante vestido de Molly Goddard combinado con una chaqueta de punto negra y un espectacular maquillaje neón, un look por el que recibió numerosos piropos. Sin embargo, también algunos comentarios negativos llegaron a su atención, como el de la locutora Amanda Richards, que comentaba en Twitter:

"La chica gorda de Bridgerton lleva una rebeca negra en los Globos de Oro, porque no importa lo sexy y elegante que seas, si eres una chica gorda siempre habrá una rebeca negra que piensas en ponerte, luego decides que no, pero al final te la pones porque sientes que tienes que hacerlo".

Ante dicho comentario, Coughlan no dudó en responder con unas contundentes palabras:

"Creí que el cardigan se veía guay, Molly Goddard los usó en su pasarela con los vestidos y de ahí viene la idea, por cierto tengo un nombre".

La joven actriz se animó a seguir denunciando este tipo de ataques con más mensajes que han recibido un gran apoyo.

"Además, ¿podemos dejar por favor de preguntarle a las mujeres por su peso en entrevistas? Especialmente cuando es completamente irrelevante. Veo muchas entrevistas de hace 10 años que ahora la gente dice 'Oh las preguntas eran tan inapropiadas', desafortunadamente sigue pasando", declaraba.

"Cada vez que me preguntan por mi cuerpo en una entrevista me hace terriblemente incómoda y muy triste de que no se me permita simplemente hablar del trabajo que hago y que tanto amo".

