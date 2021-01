La aplaudida repuesta de Nicola Coughlan (Penelope Featherington) a esta pregunta de Kim Kardashian sobre 'Los Bridgerton'

La primera temporada de 'Los Bridgerton' se estrenaba estas pasadas Navidades y un mes después sigue siendo una de las series más comentadas del momento. Y es que, la ficción basada en los libros de Julia Quinn ha conquistado a millones de seguidores.

Pero, aunque muchos son los fans con los que la serie cuenta todavía hay algunos que no han caído en las garras de la historia de amor de Simon Basset, el duque de Hastings y Daphne Bridgerton, quienes son el centro de la trama de la primera entrega.

Y es que hay algunos indecisos que no saben si deberían verla o no. Este es el caso de la mismísima Kim Kardashian quien se ha hecho eco de la fama que está acumulando la ficción de Shonda Rhimes y ha lanzado una pregunta para saber si debería empezarla o no.

Cuestión que ha recibido la mejor de las respuestas de nada más y nada menos que una de las protagonistas de la serie, Nicola Coughlan quien interpreta a Penelope, la pequeña de los Featherington, y que puedes ver en el vídeo de la noticia.

