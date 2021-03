El homenaje a 'Los Bridgerton' de Nicola Coughlan con su comentado vestido en los Globos de Oro

Para despedir febrero ha tenido lugar la 78 edición de los Globos de Oro, una ceremonia peculiar dividida entre lo presencial y lo virtual. Presentada por Amy Poehler desde Los Angeles y Tina Fey desde Nueva York, este evento ha dado mucho que hablar, y los nominados no han podido alardear presencialmente de sus atuendos, pero esto no ha quitado que lucieran sus mejores galas.

Una de las que ha acaparado todas las miradas ha sido Nicola Coughlan, actriz de 'Los Bridgerton' cuya popularidad ha estallado tras la emisión de la serie, que ya prepara su segunda temporada.

Coughlan posó con un espectacular vestido Molly Goddard, de la colección primavera-verano 2021, confeccionado con decenas de metros de tul fruncido y de color amarillo pastel. El color y el estilo elegidos por la actriz no son mera casualidad. Y es que es un claro homenaje su papel de Penelope Featherington, que en muchas ocasiones está representada por ese color.

Otro detalle muy importante del look de Nicola para los Globos de Oro son las joyas, concretamente los diamantes. En la serie las joyas no debían de pasar desapercibidas y gracias a De Beers este pasado domingo tampoco lo hicieron. Completa su look con un cárdigan negro de estilo torera de Ply-Knits, que contrasta con la extravagancia del resto de elementos. El equilibrio y las referencias de este look han hecho que sea uno de los más comentados del evento. Además, la actriz lucía un reciente cambio de look con una melena corta en plena tendencia y un maquillaje espectacular en tonos neón.

La importancia del vestuario en 'Los Bridgerton'

Ellen Mirojnik, responsable de vestuario en 'Los Bridgerton', afirmaba a Vogue que a la hora de elegir el armario para la serie, históricamente no buscó precisión y se tomó libertades para crear algo especial. Mirojnik buscaba inspiración e impacto, y lo consigue a través de vestidos de corte imperio (ajustados debajo del pecho), tejidos caros, guantes largos, tocados de perlas, plumas y corsés.

En el caso de la familia Featherington, los colores llamativos son un punto clave que incluso se menciona durante la trama, así que Nicola no podría haber escogido un homenaje mejor. Además, no es la primera vez que la actriz utiliza su apariencia para hacer guiños o dejar pistas, y es que recientemente confesó la gran pista sobre la identidad de su personaje que había lucido en el primer capítulo. Puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

