¿Regresa de la tumba? Alexander Skarsgard aparecerá en la segunda temporada de 'Big Little Lies'

Después de conocer que Alexander Skarsgard vuelve a la segunda temporada de 'Big Little Lies', no podemos dejar de preguntarnos como volveremos a ver a Perry Wright en la ficción. Aunque todavía no se conoce que papel desempeñará en esta nueva entrega, seguramente el actor vuelve a la serie en forma de flashback.

¡¡ATENCIÓN SPOILERS!!

El final de la primera temporada de 'Big Little Lies' terminó con la muerte de Perry (Skarsgard), y con el círculo de madres de Monterrey más unidas que nunca. La llegada de Mery Streep como la madre de Perry pondrá a más de una nerviosa, ya que Streep vuelve buscando respuestas sobre la muerte de su hijo.

Primera temporada de 'Big Little Lies' | HBO

Para ayudar a la icónica actriz de 'Mamma Mía', Skarsgard que interpreta a su hijo en la ficción ha confesado al medio Variety que ayudó a Streep en su interpretación: "Intenté guiarla. Estaba nerviosa, le cogí la mano y le dije "estás entre amigos, aquí todos son muy agradables". Siempre es un poco duro ser el nuevo en un trabajo. Pero creo que guié a Meryl durante esa experiencia y creo que hizo un trabajo fascinante. Estoy orgulloso de ella. No me voy a atribuir todo el mérito de su interpretación, bueno solo un poco".

Streep (Mary Louise Wright) se une a Nicole Kidman (Celeste Wright), Reese Witherspoon (Madeline Mackenzie), Laura Dern (Renata Klein), Shailene Woodley (Jane Chapman), y Zoë Kravitz (Bonnie Carlson). Como hemos podido ver en las imágenes en primicia del rodaje, Mary Louise mantendrá una gran rivalidad con Madeline, que tiene pinta de que no va a acabar anda bien.

De momento tendremos que esperar hasta el año que viene para conocer más sobre la segunda temporada de 'Big Little Lies'.