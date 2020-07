Son clavadas

No es la primera vez que comprobamos que Reese Whiterspoon y su hija Ava son una fotocopia, y es que ambas son clavadas. Pero ahora hemos podido ver una nueva imagen de la joven donde la confundirías con la actriz de 'Big Little Lies', tanto que podría hacer de su versión joven y no podríamos sacar 7 diferencias.