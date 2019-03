Reencuentro de Emilia Clarke y Jason Momoa, de 'Juego de Tronos', en el Trono de Hierro

Daenerys Targaryen y Khal Drago han vuelto a verse en el escenario soñado por ellos: el Trono de Hierro de Poniente. Los actores Emilia Clarke y Jason Momoa, protagonistas de 'Juego de Tronos', han protagonizado uno de los reencuentros más divertidos durante un evento de la serie, que se ha celebrado este fin de semana.

"Para vuestra información... Esto es lo más cerca que me veréis intentado "volar" como en 'Dirty Dancing'. Sí, mi hombre está sentado. Sí, no hay lago. Y sí, NO tengo ni idea de por qué no me sube sobre su cabeza", escribió divertida Emilia Clarke en su cuenta de Instagram, explicando el intento de baile que tuvo con Momoa.

Con esta reunión, es la segunda vez que vemos a Jason Momoa en pocos días junto a miembros de 'Juego de Tronos'. El propio actor subió a su cuenta de Instagram una imagen compartiendo unas cervezas junto a los showrunners de la serie de HBO, David Benioff y DB Weiss. Pero no eran unas cervezas cualquiera, si no unas Guinness, típicas de Irlanda, donde se rueda estos días el final de la serie. "¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Qué vendrá después?", se pregunta Momoa en esa imagen.

¿Volveremos a ver a Khal Drogo en el final de 'Juego de Tronos'?