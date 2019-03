Así han crecido los gemelos de 'American Horror Story: Murder House'

La fecha que está marcada para el estreno de 'American Horror Story: Apocalypse' tendrá lugar este otoño, concretamente a España llegará el 14 de septiembre, días después de que su estreno haya tenido lugar en EEUU.

En esta octava temporada reaparecerán personajes de temporadas pasadas. La actriz estadounidense Jessica Lange volverá a ser protagonista interpretando el papel de Constance Langdon como en la primera temporada de 'Murder House'. Y no será la única cara conocida, porque aunque todas las temporadas de la serie guardan una conexión, será en ésta en la que se entrecruzarán los personajes de la primera y la tercera temporada –'Murder House' y 'Coven'-. En estas dos historias, la primera sobre una casa que estaba embrujada por fantasmas y la segunda sobre un aquelarre de brujas, ya presentaban algunas conexiones entre sí, pero ahora lo que se pretende es que los personajes de las dos historias aparezcan juntos.

Sin embargo, en las temporadas pasadas hubo unos personajes que no dejaron indiferente a los seguidores de esta serie de terror, pese a que no les sirviera de trampolín para desplegar en sus carreras como actores. Se trata de los gemelos pelirrojos, los actores Kai y Bodhi Schulz o Tom y Bryan Rutger en la serie. Los niños que irrumpieron y destrozaron la casa asesina, finalmente fueron asesinados. Estuvieron presentes durante la primera temporada, y ahora, una de las dudas es si reaparecerán en esta octava. El pasado año los dos actores colaboraron en las comedias 'The Middle' o 'La vida en piezas' tras pasar cinco años alejados del mundo de la interpretación.