Hace casi un año, en diciembre de 2018, la actriz Thelma Fardín denunciaba que cuando tenía 16 años había sido violada por su compañero en 'Patito Feo' Juan Darthés. Una noticia que dio la vuelta al mundo, aunque el actor lo negó en todo momento.

La intérprete se armó de valor y desveló que en una gira de la telenovela 'Patito Feo', durante su estancia en Nicaragua, su compañero de reparto abusó de ella sexualmente.

"Tenía 16 años, era una niña. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: 'mira cómo me pones', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama. Yo seguía diciéndole que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", declaraba entonces.

Ahora, la Fiscalía de Nicaragua ha admitido formalmente la denuncia y ha emitido una orden de detención contra Juan Darthés. Sin duda un paso muy importante en la causa de Fardín.

Tras saber la noticia Thelma ha querido mandar un importante mensaje a través de Instagram junto a una imagen que representa el principio de su lucha. En la publicación vemos a la intérprete junto a una amiga camino de Nicaragua para poner la denuncia con la que empezaría su lucha.

"Hace 11 meses nos tomábamos ese avión hacia Nicaragua. Con el corazón en la mano y la fuerza y la convicción de que las cosas tienen que ser de otra manera; la certeza de que la VERGÜENZA tenía que cambiar de vereda. En mi amiga Lu viajaron todas mis amigas; en Lu viajaron mis compañeras apoyándome y dándome la mano cada vez que pensé que no iba a resistir una pericia más, una traba más", empezaba diciendo.

"Pienso en la charla que tuvimos antes de salir para la fiscalía 'si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena' y hoy estamos acá, hoy veo como esa charla se convirtió en todas las pibas que continuaron con la enorme cadena de liberación", continua explicando.

Después añade que esta noticia es muy importante y significa un gran paso para hacer justicia: "El camino es largo, son muy pocas las denuncias que obtienen justicia, de cada 100 denuncias sólo 1 llega a condena, con esas cifras enfrente seguiremos trabajando para cambiar este sistema revictimizante. Hoy dimos un paso gigante".

Por último, da las gracias a todos aquellos que la han apoyado durante estos meses tan duros: "GRACIAS, gracias por tanto apoyo, por tantos abrazos en la calle, tantas historias que me comparten, gracias por poner el cuerpo y romper el silencio. Hoy me siento poderosa, sanada y con mas fuerzas que nunca para seguir derribando estructuras patriarcales, juntes, organizades, porque justicia se hace luchando".