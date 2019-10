En diciembre de 2018 Thelma Fardín denunció a Juan Darthés de violación por unos hechos ocurridos en 2009. Ambos se conocieron durante el rodaje de la telenovela argentina 'Patito Feo' y la violación supuestamente tuvo lugar durante la gira por Nicaragua del elenco.

Thelma Fardín y Laura Esquivel en 'Patito Feo' | Disney Channel

En la denuncia de los hechos, la intérprete explicó que "tenía 16 años, era una niña. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama. Yo seguía diciéndole que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró".

Ahora la Fiscalía de Nicaragua, país en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos, ha admitido formalmente la denuncia y emitido una orden de detención contra el actor, de origen brasileño, y que actualmente reside en Brasil. Juan Darthés no ha hecho declaraciones al respecto y en su último tuit, publicado unos días después de conocerse la denuncia, decía lo siguiente: