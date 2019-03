La razón por la que el episodio de Michael Jackson en 'Los Simpson' era tan raro

Si por algo son conocidos 'Los Simpson' es por los innumerables cameos de famosos que han aparecido a lo largo de toda la serie. Como recordamos, en el episodio 'Lisa hoy es tu cumple', Bart mete a lavar su gorra roja con la ropa del trabajo de su padre, por lo que el polo habitual con el que Homer se va a trabajar, se destiñe en color rosa. Al llegar a la central nuclear, todos sus compañeros se ríen de él, por si no fuera poco, el señor Burns lo manda a casa con un test psicológico, al pensarse que ¡se ha vuelto un anarquista!. Aunque parezca una locura, todo esto es muy normal en el día a día de los personajes amarillos.

Como no sabe realizar el test, Homer pide ayuda a Bart, con lo que todo empeora, ya que el padre de la familia Simpson acaba en un hospital psiquiátrico. En el centro, Homer conoce a un hombre de raza blanca, alto y obeso que dice ser Michael Jackson. Seguramente recordáis que este personaje habla y se comporta igual que el rey del pop, salvo por el pequeño detalle de que no se parecen en nada. Lo entrañable de este episodio es que el supuesto Jackson ayuda a Bart a componer una canción para el cumpleaños de Lisa. No es la primera vez que la serie nos emociona con sus historias y es que, este capítulo fue muy especial por la voz del propio Jackson.

En concreto, Michael Jackson era fan de la ficción y se había prestado a doblar un personaje para la 3º temporada, pero los productores no querían que fuera un cameo anecdótico, así que crearon a un "chiflado" que creía ser el propio cantante. En teoría, Jackson se reunió con todo el equipo directivo de 'Los Simpson' para decidir cómo sería la aparición del personaje en la serie. Debido a las cláusulas de su contrato con Sony, el cantante no podía dar su voz en la ficción, por lo que haría solo los diálogos y sería Kipp Lennon, el cantante de la banda Venice el que interpretaría las canciones. Aún así hay una leyenda urbana que dice que fue el propio Jackson quien interpretó parte de las canciones, pero su nombre no apareció en los títulos de créditos, actuaría bajo el seudónimo de John Jay Smith. Otra curiosa anécdota es que Jackson estuvo a punto de grabar el tema ‘Lisa hoy es tu cumple’ para el álbum Dangerous, de 1991.

Desde la aparición del cantante, no se volvió a hacer un cameo anónimo, ya que a Fox no le gustaba esta tendencia porque dificultaba la promoción de los episodios. Lo que está claro es que el regalo de cumpleaños de Bart a Lisa continúa siendo un material inédito del rey del pop.