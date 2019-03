¿Qué significa la sospechosa mirada de Tyrion en el último capítulo de 'Juego de Tronos'?

CONTIENE SPOILERS DEL FINAL

El último capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' está dando mucho que hablar y uno de los momentos que ha provocado más de una teoría es cuando Tyrion (Peter Dinklage) dirige una mirada sospechosa hacia la habitación donde se encuentran Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) en la cama. Tras varias especulaciones por parte de los seguidores sobre el significado de esa mirada, Jeremy Podeswa, el director del último capítulo, ha hablado sobre este momento de "The Dragon and the Wolf" en Mashable.

"Ese momento, para mí, era sobre cómo Tyrion era testigo de lo que llevaba presenciado durante este año, albergando una gran preocupación sobre las consecuencias que esto podría tener en un futuro", afirmó el director.

"Había un entendimiento previo sobre lo que suponía la alianza entre estas partes, pero ahora se ha vuelto complicada por el hecho de que hay una relación íntima entre dos piezas claves de la misma, siendo una de ellas la persona por la que siente más devoción en ese momento (Daenerys)", ha continuado explicando el director.

Al contrario que lo que puedan pensar algunos seguidores de la serie, Podeswa no cree que Tyrion esté enamorado de Daenerys: "Para Tyrion es una combinación de admiración, respeto y amor en cierta manera, pero con él (Ser Jorah) es diferente... Creo que su conexión es algo más intelectual, filosófica" continuó explicando. El director señaló que Tyrion podría sentirse inseguro de su papel en la vida de Daenerys si Jon se convierte en un romance, en lugar de un aliado.