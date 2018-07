¿Qué proyectos han tenido los personajes de 'Juego de Tronos' después de su muerte en la serie?

1. Charles Dance (Tywin Lannister) ha participado en 'Pride and Prejudice and Zombies' y 'The Imitation Game', entre otras.

2. Gethin Anthony (Renly Baratheon) ha interpretado a Charles Manson en la serie de NBC 'Aquarius'.

3. Harry Lloyd (Viserys Targaryen) ha participado en 'La teoría del todo', un film sobre la vida de Stephen Hawking

4. Michelle Fairley (Catelyn Stark) ha participado en 24: Live Another Day.

5. Pedro Pascal (Oberyn Martell) ha participado en uno de los grandes proyectos de Netflix, 'Narcos'.

6. Richard Madden (Robb Stark) hizo de príncipe en la adaptación de 'La Cenicienta'.

7. Rory McCann (Sandor The Hound Clegane) interpreta a Tennyson 'The Torch' en la película 'XXX: The Return of Xander Cage'.

8. Rose Leslie (Ygritte) ha participado en la película 'The Last Witch Hunter'

9. Sean Ben (Ned Stark) ha tenido un papel en 'Jupiter Ascending', de Warner Bros.

10. Jason Momoa (Khal Drogo) ha interpretado a 'Aquaman' en la película homónima.