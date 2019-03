¿Qué pone en la carta que le escribe Jon Snow a Sansa Stark en 'Juego de Tronos'?

¡Cuidado! No leas esta noticia si no has visto el final de temporada

El capítulo final de la séptima entrega de 'Juego de Tronos', titulado "The Dragon and the Wolf", acabó con algunas dudas para los fans de la serie, pero sembró otras teorías que tendrán que resolverse en la próxima temporada.

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister y sus aliados se encaminaron en barco hasta Invernalia, para reagrupar a sus tropas y preparar la estrategia contra el Rey de la Noche. Para avisar e informar a su hermana de lo ocurrido, Jon le envía una carta a Sansa. HBO ha desvelado el contenido de este pergamino publicando una imagen de esta misiva en el blog Making Game of Thrones.

Carta de Jon Snow a Sansa en 'Juego de Tronos' | Agencias

La carta dice: "Sansa, Cersei Lannister ha dado su palabra para unir sus fuerzas a nuestra causa, así como Daenerys Targaryen. Y si sobrevivimos a esta guerra, he jurado unir nuestras fuerzas a las de Daenerys Targaryen como la legítima Reina de los Siete Reinos. Ambos estamos de camino para organizar nuestras defensas sobre el terreno. Jon Snow, Guardián del Norte".

Sansa no recibió la noticia de buen agrado, o eso es lo que pareció en la conversación con Meñique. Sin embargo, Bran se mostró más contento por la noticia, ya que ahora le toca reunirse con su hermano para comunicarle que es Aegon Targryen, el hijo legítimo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.