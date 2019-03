Los protagonistas de 'Juego de Tronos' cantan 'I'm so excited'

La fiebre por 'Juego de Tronos' se ha desatado: este domingo, HBO estrena la quinta temporada. Jimmy Fallon no se ha olvidado de este estreno y presentó en el programa de ayer de 'The Tonight Show' en la cadena NBC su particular homenaje.



Fallon dio paso a una particular versión del popular tema 'I'm so excited', que The Pointer Sisters hizo popular en los años 80. En esta ocasión, los "cantantes" eran los protagonistas de 'Juego de Tronos'.