El problema con la verdadera identidad de Pietro (Evan Peters) en 'WandaVision' que ha revelado el final

La primera serie del Universo Marvel era un territorio inexplorado que en principio los fans acogieron con pies de plomo, pero 'WandaVision' no tardó en convertirse en un bombazo que ha ido creciendo semana a semana. Ahora la serie de 'Bruja Escarlata y Visión' se ha despedido con su noveno episodio, en el que muchos misterios han sido resueltos y algunas teorías han sido desbancadas.

Una de las más esperadas y extendidas tenía que ver con la conexión de la serie y el Multiverso, algo que parecía seguro cuando apareció en escena Evan Peters, el Quicksilver de las películas de X-Men que suponía el primer cruce de la historia del MCU entre los mutantes y los Vengadores.

Sin embargo, con el paso de los capítulos ya empezó a dejarse ver que podría no ser el caso, ya que el nuevo Pietro resultó ser falso, 'Fietro', y una distracción orquestada por Agatha Harkness.

Evan Peters y Elizabeth Olsen en 'WandaVision' | Disney +

El último episodio ha ido más allá, revelando la verdadera identidad de 'Fietro'. No sigas leyendo si no has visto el capítulo porque a continuación habrá spoilers .

En una escena donde el personaje tiene cautiva a Monica Rambeau por el control mental de Agatha, la recién estrenada superheroína descubre entre sus cosas una foto promocional que revela que Pietro no solo no es Pietro, sino que es un actor de poca monta llamado Ralph Bohner (hasta el nombre es una burla en inglés, un juego de palabras con "erección"). Además, Monica añade, "¿esta es tu casa verdad?" revelando también que 'Fietro' ya residía en Westview.

Esta revelación presenta varios problemas, siendo el principal de ellos que todas las esperanzas de los fans de que estábamos ante el origen del Multiverso se han visto truncadas. Parece que habrá que esperar más para ver cómo se entrelazan, probablemente hasta 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura', donde Elizabeth Olsen ya está confirmada.

El otro problema tiene que ver con la propia coherencia de la serie. Agatha se muestra en todo momento impresionada por el poder de Wanda, y quiere saberlo todo sobre el control mental que tiene sobre todos los habitantes. Aquí queda claro que el poder y encantamientos de Agatha son limitados, lo que plantea una duda. Sí, debido al estado de Wanda consiguió convencerla de que Ralph/Fietro era su hermano, pero, ¿cómo replicó sus poderes de velocidad mutante?

No olvidemos que Pietro Maximoff también fue tocado y "mejorado" (nombre que tenían antes en Marvel) por la Gema de la Mente, por lo que su poder no es cualquier cosa. Si era un espejismo que estábamos ante el Quicksilver de otro universo, esto sería probablemente una lagunita.

Podríamos seguir horas teorizando sobre lo se que viene en la Fase 4 del Universo Marvel y esas sorprendentes escenas postcréditos de 'WandaVision', pero lo cierto es que la emoción colectiva que ha traído la serie es algo que los fans por seguro han agradecido mucho y esperarán que continúe con 'Falcon y el Soldado de Invierno', que se estrena el próximo 19 de marzo.

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler de 'Falcon y el Soldado de Invierno': Caras familiares de Marvel se unen a Sebastian Stan y Anthony Mackie