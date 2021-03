Lo avisaron: La estrella de 'WandaVision' que intentó impedir la decepción con ese detalle del capítulo final

El episodio final de 'WandaVision', literalmente titulado 'El final de la serie', tiene mucha tela para cortar y los fans van a necesitar un tiempo para asimilarlo.

Pero sin duda la primera reacción que ha empezado a extenderse por las redes entre los fans que ya han podido ver el capítulo, ha sido un pelín de decepción. Si aún no has visto el final, no sigas leyendo si no quieres spoilers.

Efectivamente, nos referimos al "gran cameo" que prometió Paul Bettany (Visión) y que finalmente ha resultado ser... ¿él mismo?

Uno de los momentos clave del capítulo es la conversación existencial entre el Visión creado por Wanda, y White Vision, la versión del sintezoide resucitada por S.W.O.R.D. sin sus recuerdos. Aunque el enfrentamiento ha sido épico, después de las teorías de los fans sobre la aparición de Magneto, Doctor Strange, o incluso Capitana Marvel, no ver a nadie de esa índole ha dejado una espinita con el episodio.

White Vision en 'WandaVision' | Disney +

Pero para ser justos, Paul Bettany intentó enmendar su error y advertir a los fans antes de que se emitiera el capítulo, así lo confesaba este jueves en una entrevista en directo:

"¿Sabes esas veces que piensas que algo va a ser gracioso, lo dices, y después entras en pánico? Porque es lo que hice, los fans empezaron a intentar adivinar quién podría ser, y decían gente como Benedict Cumberbatch o Patrick Stewart y yo pensaba, 'Dios, eso es una buena idea'", confiesa. "¡Y van a estar tan decepcionados cuando descubran que soy yo!".

Parece que se ha confirmado que al bueno de Paul se le fue de las manos la broma... No obstante, el capítulo ha sido muy emotivo y de gran importancia para el futuro del MCU. ¡Y un cameo de Marvel sí ha tenido!

Seguro que te interesa:

¿Está muerto Capitán América en 'Falcon y el Soldado de Invierno'? El nuevo tráiler parece revelar la respuesta