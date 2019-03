Primeras palabras de Matthew Perry, Chandler en 'Friends', tras salir del hospital

Hace un mes estalló la noticia de que Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en 'Friends', había sido ingresado en el hospital de Los Ángeles para someterse a una operación. Según informaba su representante, el actor necesitaba una intervención para curar una perforación gastrointestinal.

Sin embargo, ahora se ha revelado que no estuvo unos días ingresado sino ¡tres meses! Ha sido el propio actor el que ha informado a sus fans a través de Twitter de que se ha estado más tiempo en el hospital de lo que nosotros nos imaginábamos y lo ha hecho haciendo uso del humor que tanto le caracteriza.

"Tres meses en una cama de hospital. Hecho", ha escrito en su cuenta de esta red social. El mensaje ha hecho saltar todas las alarmas y sus fans no han parado que enviarle palabras de ánimo deseando que se recupere pronto.

El actor de 'Friends' ya reconoció en una entrevista hace un par de años que tenía serios problemas con la bebida pero que estaba tratando de luchar contra esta adicción, llegando incluso a ingresar en un centro especializado.

Esta adicción le sirvió de inspiración para escribir la obra 'The End of Longing', donde refleja la lucha contra este problema, aunque alega que no es una autobiografía sino una versión exagerada de sí mismo.

Este podría ser el origen de que se haya tenido que someter a la operación. Ahora sólo esperamos que se recupere lo antes posible y vuelva a la pantalla.