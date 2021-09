Primer vistazo a 'Tiger King 2' con el regreso de Joe Exotic y Carole Baskin: "La verdad es increíble"

El 20 de marzo de 2020, en medio del confinamiento en España por el coronavirus, se estrenaba 'Tiger King', uno de los documentales de Netflix que más han marcado a todo el que lo ha visto.

El documental muestra varios zoológicos de felinos salvajes en cautividad en Estados Unidos pero pronto se ve como el asunto de los tigres, leones y demás felinos queda en un segundo lado tras conocer a las personas que están detrás de ellos, concretamente a Carole Baskin y Joe Exotic.

Ahora, Netflix ha anunciado que 'Tiger King 2' es una realidad y hemos podido ver un primer adelanto. Así, la compañía ha publicado un vídeo donde muestra sus documentales más 'oscuros' que están por venir. "El hogar del verdadero crimen", es el título que versa en el vídeo que puedes ver arriba.

Estás invitado a la casa del verdadero crimen, donde la verdad es increíble. Eche un vistazo a lo que está por venir, dice a la vez que presenta a estos documentales como: 'The Tinder Swindler', 'Bad Vegan', 'The Pupper Master: Hunting The Ultimete Comman' o 'Trust no one: The Hunt For The Crypto King'.

Por el momento no anuncia la fecha de estreno pero apunta a que está muy cercana.

