En la novena temporada de 'The Walking Dead', dijimos adiós a Andrew Lincoln, quien había sido su protagonista desde 2010. En el episodio 9x05, alerta aquí va un spoiler, un Rick Grimes herido desparece en un helicóptero rumbo a una localización desconocida.

Pero AMC no cerró todas las puertas a Andrew Lincoln y, según desvela el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' la película, la cadena tiene pesado seguir contando la historia de Rick Grimes. Durante el panel de la serie en la Comic-Con de San Diego se mostró un breve teaser que, aunque no incluía imágenes de la película, sí confirmaba el regreso del que fue su actor protagonista.

A diferencia de lo que se pensaba en un primer momento, estas tres películas distribuida por Universal Pictures no se realizarán en formato TV movies, si no que se estrenarán en la gran pantalla, o al menos la primera entrega. Aquí tienes un avance de este tráiler.

