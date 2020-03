Lili Reinhart lleva recluida en casa desde hace una semana y su estado actual puede que te represente. Aunque en EEUU el confinamiento ante la expansión del coronavirus sólo ha sido recomendado, muchos actores han decidido llevarlo a cabo.

Así, la joven actriz de 'Riverdale' ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con ropa deportiva y que pertenece a una sesión de fotos realizada en blanco y negro.

"Me gusta ver estas fotos ahora que no me he quitado las mallas en una semana y ya no intento estar presentable", ha añadido junto a la foto.

Por los últimos Stories subidos en su cuenta de Instagram hay quien ha deducido que Lili está pasando esta cuarentena alejada de Cole Sprouse, ya que en ellos se puede ver a la joven en un entorno rural, mientras que su pareja en la vida real y en 'Riverdale' parece encontrarse en otro domicilio.

