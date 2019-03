La prensa estadounidense premian 'Breaking Bad' y 'The Big C'

La Academia Internacional de la Prensa entregó este domingo sus galardones a las mejores series de televisión. Los Satellite Awards premiaron 'Breaking Bad' y 'The Big C' como mejores drama y comedia (respectivamente). Sus protagonistas, Bryan Cranston y Laura Linney también fueron reconocidos por su trabajo.



Aunque la lista de nominados no había cambiado mucho respecto al año anterior, los Satellite Awards han premiado a series ya asentadas en sus cadenas. En esta edición ha habido pocas novedades. Entre las series, los premios han estado muy repartidos y en la gala sólo se ha repetido el nombre de 'Breaking Bad' y 'The Big C', con dos premios cada una.



'The Big C', la nueva serie de Laura Linney para Showtime, ha conseguido el premio a mejor comedia o musical y se ha alzado con el premio a mejor actriz principal. Mientras, 'Breaking Bad' (AMC) ha conseguido convertirse en el mejor drama y Bryan Cranston en el mejor actor principal de esta categoría.



Entre el resto de categorías, 'You don´t know Jack' ('No conoces a Jack', emitida en Canal+) ha recibido el premio a mejor actor principal en una miniserie (Al Pacino) y mejor actriz secundaria (Brenda Vaccaro). 'Temple Grandin', por su parte, ha conseguido convertirse en la mejor TV movie y David Strathairn en mejor actor secundario.



Alec Baldwin recibió el Satellite Award al mejor principal en una comedia por su trabajo en '30 Rock', Connie Britton ('Friday Night Lights') como mejor actriz principal en drama, y 'Sherlock', como mejor miniserie.



El resto de series con varias nominaciones como 'Mad Men', 'Glee', 'Modern Family', 'True Blood' o 'Dexter' se van con las manos vacías.