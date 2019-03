El policía y Jon Snow: la anécdota más divertida de Kit Harington con su personaje de 'Juego de Tronos'

Kit Harington acudió al late night de NBC 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon. En ese ambiente relajado, durante una entrevista de lo más amena y divertida con el cómico, Harington habló finalmente de forma abierta sobre todos estos meses que tuvo que estar en silencio absoluto y no decir nada del destino de Jon Snow en 'Juego de Tronos'.



¿Silencio absoluto? ¿Seguro? Harington confesó a Fallon que desde HBO le dijeron que no podía decir nada de nada sobre el rodaje y los guiones. "Sólo lo sabían D.B. Weiss y David Benioff (productores de la serie), George RR Martin y yo... Bueno, también mis padres, ¡no podía callármelo!", contó entre risas el actor.



Pero la anécdota más divertida fue la que protagonizó con un policía, que le ofreció librarse de una multa a cambio de conocer el destino de Jon Snow.



Según cuenta Harington durante la entrevista, el agente le dijo que sólo "hay dos formas de solucionar esto: o me acompañas hasta la comisaría o me dices si vas a vivir o no en la próxima temporada de 'Juego de Tronos'".



El actor prefirió arriesgarse y contarle el destino de su personaje en la serie de HBO, tras lo que el policía le despidió con un "Continúe su camino, Lord Commander".