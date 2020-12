El polémico tuit de Gina Carano ('The Mandalorian') sobre las vacunas del coronavirus

Gina Carano, la actriz y exluchadora que podemos ver actualmente en 'The Mandalorian', parece no tener ningún problema en estar en el centro de la polémica. Durante las últimas elecciones presidenciales Carano se declaró seguidora de Donald Trump e insistió en que había habido fraude electoral con el voto por correo. Con sus opiniones se granjeó un gran número de detractores.

Ahora Carano ha tuiteado esto, con lo que la polémica parece continuar a su alrededor: "Sí, me pondré la vacuna, simplemente mándamela por correo a casa. Mi salud y mi seguridad son muy importantes para hacerlo en persona. Igual que el voto por correo, seguro y honesto. Así que mandádmela y me pondré la vacuna y mandaré el papeleo de vuelta diciendo que me he vacunado. Todos me creéis, ¿verdad?".

Entre los usuarios de Twitter hay mucha gente que piensa que la actriz está haciendo un uso irresponsable de su plataforma, con una postura anticientífica e incitando a un mayor caos con acusaciones de fraude electoral.

Pese a que Gina Carano parece estar abonada a la polémica, por el momento ni Lucasfilm ni Disney han hecho ningún movimiento al respecto.

