'Point of Honor', la nueva serie de Amazon

Carlton Cuse, conocido por ser el productor de 'Perdidos', tiene un nuevo proyecto entre manos. Se trata de 'Point of Honor', un drama histórico para Amazon Studios. La ficción narra la vida de una familia ficticia de Lynchburg, Virginia, cuyos miembros ven cómo sus vidas se resquebrajan con el comienza de la Guerra Civil.



Al igual que el resto de ficciones de Amazon, si 'Point of Honor' llega a serie se vería de forma exclusiva a través de su servicio de streaming, Amazon Instant Video. El portal web se ha hecho con este proyecto con la intención de convertirlo en una 'event series', estrenándose así en uno de los géneros más de moda actualmente.



Pero la serie no resultará nueva para algunos directivos de las grandes networks. Cuse ya lo presentó a ABC durante la temporada 2010/2011, justo tras el final de 'Perdidos', pero el piloto no consiguió pasar a serie. Ahora, con las ficciones históricas en alza, tanto en formato miniserie (por ejemplo, 'The Haltfield & MacCoys', en History Channel o 'Klondike', en Discovery Channel) o en serie, como 'Turn' en AMC.



'Point of Honor' se une a los otros pilotos en los que trabaja Amazon, losdramas 'Hand of God' e 'Hysteria'; y las comedias 'Really', 'Red Oaks', 'Cocked','Cosmopolitan', 'The Outlaws', 'Salem Rogers Model of the Year 1998' y 'DownDog'.