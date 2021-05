Phoebe Dynevor habla de la salida de Regé-Jean Page y su regreso a la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

'Los Bridgerton' se estrenaba en diciembre de 2020 y pronto se convertía en una sensación internacional. Gran parte de la clave de su éxito recayó en la química derrocharon sus dos protagonistas de la primera temporada, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, interpretando la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings.

Si has visto la primera entrega sabrás que tiene un final cerrado sobre la relación de Daphne y Simon por lo que le futuro de los actores estaba en el aire y, finalmente, hace unas semanas se confirmó que Regé no estaría en la temporada 2.

Desde entonces se ha especulado mucho sobre cómo contarán ahora la historia de Daphne ya que Phoebe Dynevor sí estará en la nueva entrega, aunque el protagonista será el primogénito de la familia, Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey.

Pero ahora, Phoebe Dynevor ha hablado sobre la marcha de su compañero de reparto y de cómo está siendo la vuelta a la serie que ya ha empezado el rodaje: "Tuve un poco de preaviso así que lo sabía, pero sí, supongo que fue una jodienda", dice sobre la salida de Regé en el podcast 'Awards Circuit' de 'Variety'.

Además, explica la evolución que veremos en la segunda temporada y cómo es normal que el protagonismo vaya cambiando ya que en cada entrega uno de los hermanos Bridgerton será el protagonista: "La serie se centra en los Bridgerton y hay ocho libros. Creo que tal vez los fans de los libros eran más conscientes de lo que sucedía que los de la serie. Los seguidores de los libros saben que cada episodio trata sobre un hermano diferente. Y estamos pasando el testigo al encantador Johnny, quien interpreta a Anthony. Obviamente, es triste ver que [Page] se va, pero estoy deseando volver a reunirme con mi familia".

Phoebe Dynevor habla sobre el inesperado éxito que está viviendo

Phoebe Dynevor también ha revelado cómo vivió los momentos de la grabación de la primera temporada cuando nadie sabía el éxito que iba a tener: "Recuerdo haber rodado la última escena del primer episodio, donde Regé y yo bailamos juntos por primera vez, y pensar, guau, esto es especial".

"No tenía ni idea de lo que estábamos rodando y simplemente trabajé con fuerza y ​​esperé lo mejor", dice sobre cómo se tomó los momentos de rodaje. "Recuerdo que Johnny Bailey y yo tuvimos conversaciones en las que estábamos como, ¿qué es esto? ¿La gente entenderá lo que estamos tratando de hacer? Porque se sentía muy extraño. Y afortunadamente, lo lograron".

Antes de ponerse a filmar los actores tuvieron que someterse a una gran preparación que incluía clases de caballo, piano, protocolo, etc. Algo que fue un trabajo muy duro para el reparto: "Tuvimos seis semanas de preparación, así que fue bastante duro", recuerda la actriz. "Estaba tan nerviosa por bailar porque siempre me consideré una bailarina terrible. Así que pensé, 'oh, Dios, me eligieron y no puedo bailar y lo descubrirán y será horrible'. Pero afortunadamente, tuve un gran instructor de baile y terminé realmente disfrutándolo. Y llegamos a bailar con música moderna. También me encantaba montar a caballo. Con el piano, no soy tan buena".

Aunque, las escenas de sexo fueron quizás las más complicadas para Phoebe y Regé quienes tuvieron hasta un coordinar de intimidad: "Recuerdo haber hablado mucho con Regé y con nuestro coordinador de intimidad, y con nuestro showrunner y director, particularmente la primera escena íntima, sobre cómo tiene que verse muy consensuada. Aunque Daphne no tiene idea de lo que está haciendo, todavía tiene que tener el control de cierta manera. Así que fue encontrar ese equilibrio y cómo íbamos a representar eso en la pantalla de una manera auténtica".

