Peter Dinklage (Tyrion Lannister) desvela el significado de su misteriosa mirada en el último episodio de la 7ª temporada de 'Juego de Tronos'

La última temporada de 'Juego de Tronos' está cada vez más cerca. No dejan de aparecer rumores y conjeturas sobre qué ocurrirá en el ansiado final de la ficción. Una de las escenas que más dejó sin palabras a los fans, (aparte de las innumerables muertes de los Stark) fue el último episodio de la séptima temporada.

El capítulo, titulado 'El dragón y el lobo', finalizaba con el esperado encuentro entre Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en el barco que les lleva camino de Invernalia. Lo que ocurre en esa habitación parece obvio a ojos de los espectadores y de un personaje que les estaba observando si que ellos se dieran cuenta. El repudiado de la casa Lannister, Tyrion (Peter Dinklage), ve como los personajes pasan la noche juntos, dejando para el recuerdo una enigmática mirada que ha traído muchas preguntas.

Jon Snow y Daenerys Targaryen desatan su pasión en 'Juego de Tronos' | HBO

Para zanjar el asunto, Dinklage ha hablado para EW aclarando la misteriosa mirada de su personaje, que ha causado tanta expectación durante estos meses pasados.

El intérprete ha explicado que aunque la mirada es un misterio que es difícil de revelar, todo estaría relacionado con su amor por Daenerys: "La mayor parte del tiempo, Tyrion es profesional y personal. Lógicamente él tiene sentimientos por Daenerys. La ama, o al menos cree que está enamorado. Ella tiene un espíritu puro. Él se cuestiona la situación entre ella y Jon porque no cree que sea adecuado que ambos personajes se enamoren. Hay celos, también siente cariño por Jon Snow. Ellos dos son las personas que más cosas tienen en común, dado que ambos son forasteros en sus propias familias y evitan seguir el camino que sus propias familias les han marcado. Tyrion se pregunta si es inteligente que Jon y Daenerys estén juntos, ya que la pasión y la política no se mezclan bien".

Estas palabras dejan claro que la relación entre Jon y Daenerys será muy importante en la última temporada de 'GoT' y que el propio Tyrion hará todo lo posible para que el romance no se mantenga a flote. Aun así, puede que este amorío no dure mucho cuando ambos personajes descubran el lazo familiar que les une.