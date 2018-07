La cuenta atrás ha comenzado. HBO estrena este domingo la sexta temporada de 'Juego de Tronos', que según han comentado sus productores, promete ser épica. "Es la mejor temporada", declararon David Benioff y DB Weiss.



Uno de los protagonistas de esta nueva temporada, Peter Dinklage, ha concedido una entrevista al diario 'The New York Times' donde adelanta cómo ha sido el rodaje de esta nueva temporada y si ve a Tyrion sentado en el Trono de Hierro.



"Creo que deberían desmantelar el Trono de Hierro", responde Dinklage sin pestañear. "Fúndanlo y dénselo a los pobres. Es muy incómodo. Le dieron permiso a la reina de Inglaterra para que se sentara en él, pero no lo hizo. Pero, sabes, es una señora mayor y, como yo ya me he sentado ahí, puedo entender por qué: está hecho de espadas. A veces tu trasero se queda un poquito atorado".



No fue lo único que confesó el actor que interpreta a Tyrion Lannister en la serie de HBO. "Los dragones no son reales. Sólo son una proyección", 'spoileó' Dinklage entre risas durante la entrevista. "Antes eran guiones gráficos, pero ahora el departamento de efectos visuales ya nos enseñan previas sobre cómo quedará y ves toda la escena: te ves con los dragones animados antes de que la hagas, para que la tengas en la cabeza. Es divertido. Me gusta".



También habló sobre el "miedo" a las muertes súbitas de los personajes en 'Juego de Tronos'. Para Dinklage, Tyrion podría "despedirse con fuegos gloriosos, con explosiones, como Bonnie y Clyde".



Habrá que esperar hasta este domingo para conocer qué futuro le depara en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', que arranca en HBO y tan solo un día después se podrá ver en nuestro país en Movistar+.