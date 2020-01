'The Witcher', la serie inspirada en las novelas de fantasía de Andrzej Sapkowski y que cuenta con Henry Cavill (Geralt de Rivia) como protagonista, es una de las que más ha enloquecido a los ha fans durante los últimos meses. La última prueba de ello es que los seguidores están pendientes de todo lo que ocurre.

Así, la aparición de un nuevo hechicero llamado Vilgefortz en el séptimo capitulo llamó la atención de los fans a pesar de no tener un gran papel. De hecho, no es para menos, ya que, este enigmático personaje parece que ha llegado a 'The Witcher' para quedarse.

La showrunner Lauren S. Hissrich tiene grandes planes para el personaje en las futuras temporadas, puesto que como reveló a Reddit ocupará un lugar importante dentro de la serie: "hay mucho más que aprender sobre este hechicero en particular, y no quiero estropear eso, pero sí diré que todo su temperamento es su coraza para cubrir todas las frustraciones que tiene cuando las cosas no salen como él quiere".

La temporada 1 de 'The Witcher' se estrenó el pasado 20 de diciembre de 2019, y aunque no hace ni un mes de su llegada, ya sabemos que habrá una segunda temporada que en principio se estrenará en 2021 debido a su gran éxito entre el público.

Vilgefortz en 'The Witcher' | Netflix

