El personaje que morirá en 'Modern Family' no es el que crees

'Modern Family' contará en su nueva temporada con un momento muy impactante tras confirmarse que uno de sus personajes morirá en algunos de los capítulos de la entrega.

Un momento muy duro por el que todo el mundo pasa en alguna vez en su vida, y ahora lo abordarán en la ficción.

Por el momento los actores que han hablado al respecto de esta muerte han sido Sofía Vergara y Nolan Gould, Gloria y Luke, pero han sido las declaraciones de Ariel Winter, Alex Dunphy, las que más han descolocado a sus seguidores.

Y es que, la intérprete ha declarado que el personaje que muere no es el que todos creen: "Es un personaje que todos estaremos tristes de ver marchar, pero probablemente no sea el personaje de mayor edad que crees que será", explica dando a entender que no tiene porqué ser Jay Pritchett quien muera a pesar de ser uno de los más mayores.

"Nunca hemos tenido una muerte en la serie. Definitivamente afecta a la familia, ya que creo que afecta a cualquier familia. Sabes, algunas personas nunca han lidiado con la muerte o si es una persona cercana a ellos, tienen que lidiar con ellos porque es una tragedia, y sigues las historias de la gente sobre cómo lo hacen y creo que algunas personas obviamente lo llevan mejor que otros", sigue comentando al medio 'CinemaBlend'.

Mientras que a 'Entertainment Tonight' añade con respecto a este tema: "No afecta a la gente de inmediato y va a ser un episodio que es bastante relevante por la forma en que la gente lidia con ello, y los conflictos de algunas personas con la persona que falleció, y creo que es un episodio bastante real. Tratamos de hacer todo con ligereza y es una serie que la gente puede disfrutar, pero también incorpora algunos acontecimientos de la vida real".

Sin duda unas palabras con las que ha creado más expectación.