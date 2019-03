El personaje de Charlie Sheen morirá trágicamente en Dos Hombres y Medio

Siempre es duro matar a un personaje en una serie, más cuando se trata del protagonista. Aunque en esta ocasión, puede que los guionistas no tuvieran tantos remordimientos al poner punto y final al personaje de Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio.



La ficción tendrá que hacer frente a la desaparición de su protagonista, que por lo que informa The Hollywood Reporter, parece que será de forma trágica. No se sabe cómo reaccionará la audiencia a la salida de Sheen, pero los guionistas tienen pensado dar a Charlie Harper, personaje al que Sheen interpreta, una muerte por un trágico accidente de tráfico.



Charlie Sheen fue despedido en marzo de Dos Hombres y Medio por la productora Warner que justificó su medida por el comportamiento errático del actor debido a sus problemas con el alcohol y las drogas que obligaron a suspender la realización de parte de la última temporada de la serie. Sheen, que hasta entonces era el actor mejor pagado de la televisión en EEUU con un salario próximo a los 2 millones de dólares por episodio, demandó a la productora por considerar que su despido no estaba justificado.



El pasado mes de mayo se supo que finalmente será el actor Ashton Kutcher quien sustitya a Sheen en la comedia. El intérprete de 'What Happens in Vegas' (2008) y marido de la también actriz Demi Moore recibiría una "paga enorme" por entrar a formar parte de la serie que se quedó huérfana de protagonista tras la accidentada salida de Sheen, según varias fuentes confirmaron a ese medio.