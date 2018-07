Las películas 'Romeo y Julieta', 'El mago de Oz' y 'Crueles intenciones' se convierten en series

El trasbase de películas de la gran pantalla a la televisión sigue de moda. Grandes éxitos del cine como 'Minority Report' o 'El diario de Noa' ya tienen proyectos en marcha para desarrollar sus tramas en la pequeña pantalla. En España también se está desarrollando esta tendencia con la puesta en marcha del rodaje de 'Buscando el Norte', la adaptación televisiva de 'Perdiendo el Norte'. Pero no son las únicas.



Uno de los magos más conocidos del cine, el Mago de Öz, tendrá su propia adaptación en televisión. El proyecto que prepara NBC se llamará 'Emerald City' y cuenta con Vincent D'Onofrio para dar vida al protagonista. El actor cambia totalmente de registro y pasa de ser el villano de 'Daredevil' para interpretar al líder de Ciudad Esmeralda. Además, el set de rodaje pisará tierras españolas, al más puro estilo 'Juego de Tronos' y grabará algunas escenas en el Real Alcázar de Sevilla.



Sin embargo, el Mago de Öz no es el único que se hará un hueco en el televisor de los espectadores. La cadena ABC prepara una serie que narre la historia de las familias Capuleto y Montesco después de la muerte de Romeo y Julieta. 'Still Star-Crossed' es una de las apuestas de la cadena, que cuenta con Shonda Rhimes como productora.



Y para completar esta lista de adaptaciones, 'Crueles intenciones', la cinta de 1999 que recaudó 75 millones de dólares, también se convertirá en una serie de televisión. El proyecto está en manos de la cadena NBC que pretende hacer una adaptación moderna de la película, basada en la novela 'Las amistades peligrosas' de Choderlos de Laclos.



La película de los 90 trasladó el libro a Manhattan con Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe y Selma Blair como protagonistas. La serie se centraría en el hijo de 16 años de Sebastián Valmont y Annette Hargrove, los personajes de Philippe y Witherspoon. Todavía está por confirmar si los protagonistas de la cinta estarán en la nueva versión de 'Crueles intenciones'.