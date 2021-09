"Ya no me peino": Danna García ('Pasión de Gavilanes') revela las lecciones que le ha dado su pelo con esta foto

'Pasión de gavilanes' es una de esas grandes telenovelas míticas que llegaron a España de la mano de Antena 3. Y aún a día de hoy sigue siendo muy recordada, sobre todo ahora que va a tener nuevos episodios con nuevas tramas que no esperamos perdernos.

Danna García, la actriz que daba vida a Norma, es una de las grandes estrellas que descubrimos en esta ficción y ahora, tras muchos meses malos por culpa de su positivo en COVID-19, la actriz ha lanzado todo un mensaje a sus fans. En concreto, un alegato por la libertad y todo gracias a su preciosa, y despeinada, melena rizada.

Así ha lucido pelazo en su cuenta de Instagram: con varias fotos, hasta con muecas o en blanco y negro, y con un vídeo.

"'El poder de la imaginación nos hace infinitos'. John Muir", cita la actriz en el pie de la publicación. "Me gustó. Ya no me peino. Mi pelo me da lecciones de vida que nunca pensé. Se libre y fluye...", reflexiona bromista la actriz que, en realidad, podría no peinarse y seguiría guapísima.

García siempre ha cuidado mucho pelo y hasta hemos podido verla probar diferentes peinados y estilismos, pero su melena al natural, presumiendo de rizos, siempre será preciosa.

Su vida después del COVID-19

Hace ya más de un año y medio, al principio de la pandemia, en marzo de 2020, Danna García se contagió de COVID-19, algo de lo que ella misma ha hablado varias veces públicamente. Hasta ha hablado a sus fans de la vacuna contra el coronavirus, incluso compartiendo cuando se le administró a ella la primera dosis.

Su última declaración pública sobre el tema, fue durante una de sus terapias tras la enfermedad, en la que se la veía tumbada en una camilla dentro de una cámara hiperbárica y con una mascarilla especial. "Miren mis terapias post COVID-19. Cámara hiperbárica...", escribió la actriz entonces.

Danna García recibiendo la primera dosis de la vacuna | Instagram (@dannagarcia)

¿Qué sabemos ya de 'Pasión de Gavilanes 2'?

La segunda temporada de esta gran serie es ya una realidad que aún no sabemos cuándo podremos ver, pero sí podemos hacernos una idea de lo que está por venir. Y todo gracias a Natasha Klaus, la actriz que interpretó a Sarita Elizondo.

"Nosotros ya recibimos una sinopsis larga donde nos han contado obviamente lo que va a ser la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' y les quiero decir… Yo en mi caso particular, no me imaginaba algo tan bien escrito. O sea, Julio Giménez es el mejor, junto con Iván, son los mejores. Pero honestamente de verdad que son genios", contaba emocionaba la actriz en un vídeo para sus redes sociales.

"No se imaginan lo que va a ser 'Pasión de Gavilanes 2'", añade, hablando un poco más de la serie. "Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar pero no puedo (risas). Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita Elizondo. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada", añadió.

