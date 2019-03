Pedro Pascal protagonizará la serie 'Narcos' en Netflix

Pedro Pascal será el protagonista de 'Narcos', la nueva serie que prepara Netflix. El portal de televisión online continúa apostando por la producción propia tras el éxito de 'House of Cards' y 'Orange is the new black', que termina de estrenar su segunda temporada.



Pascal interpretará a Javier Pena, un agente de la DEA mexicana que es enviado a Colombia para detener/matar al narcotraficante Pablo Escobar, según informa Entertainment Weekly. Le acompañará en el reparto protagonista Wagner Moura ('Elysium').



Escrita por Chris Brancato y dirigida por Jose Padilha, 'Narcos' contará la historia real "de cómo la cocaína se ha convertido en un gran problema en Estados Unidos y en Europa. Y cómo todo empezó allí, en Medellín", ha dicho el director de la ficción, Padilha.



¡CUIDADO! Esta noticia contiene spoilers sobre 'Juego de Tronos'



Pedro Pascal no ha tardado en encontrar un nuevo proyecto tras su paso por 'Juego de Tronos'. El actor que interpretó al príncipe Oberyn en la superproducción de HBO. La batalla entre la Víbora Roja, como se conoce a su personaje en las novelas de George RR Martin, y la Montaña fue una de las más esperadas por los seguidores de la serie.



El capítulo en el que pudo verse el enfrentamiento batió todos los récords de audiencia, con más de 7,2 millones de espectadores en EEUU. La cuarta temporada de 'Juego de Tronos', a falta de dos capítulos para su final, suma 18,4 millones de espectadores en total, lo que ha hecho que desbanque a la serie 'Los Soprano'.



Los productores han pensado en España como una nueva localización para el rodaje de la quinta temporada. Andalucía se presenta como el mejor escenario para convertirse en Dorne, un nuevo reino para la ficción estadounidense.