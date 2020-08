'Pasión de Gavilanes': Así es ahora Valeria García, la actriz que hizo del hijo de Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro)

El bebé que nació del amor entre Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro) en la telenovela colombiana 'Pasión de Gavilanes' se llamó "Juan David" y fue interpretado por Valeria García, una joven que pronto empezará la universidad. Cuando se filmó la novela solo tenía ocho meses, y ahora sus recuerdos están borrosos.

En una entrevista con Todo Noticias la adolescente explicó: "Todo comenzó cuando aparecí en una enciclopedia de inglés para la que me habían sacado algunas fotos. Allí me hicieron posar junto a unos abuelitos, a los que tiempo después les preguntaron si conocían algún bebé para incorporarse a 'Pasión de Gavilanes'. Me recomendaron y luego mis papás me llevaron a hacer el casting".

La actriz a punto de empezar su vida universitaria ha confesado que quiere estudiar Comunicación social e inglés al mismo tiempo, y una vez terminada centrarse en el mundo de la actuación, donde deberá prepararse. Si quieres ver cómo es ahora Valeria, puedes ver sus imágenes en el vídeo de arriba.

